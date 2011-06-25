Прокурор: Пилипишину грозит от 3 до 6 лет

Прокуратура Киева завершила досудебное следствие по делу бывшего председателя Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Виктора ПИЛИПИШИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК.

Он напомнил, что уголовное дело в отношении В.ПИЛИПИШИНА расследовалось следственным отделом прокуратуры Киева. По словам прокурора, досудебное следствие по этому делу завершено, В.ПИЛИПИШИНУ предъявлено обвинение, и сейчас он ознакомился с заключением экспертизы.

А.МЕЛЬНИК сказал, что после того, как В.ПИЛИПИШИН ознакомится с материалами дела, оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, прокурор сказал, что бывшему должностному лицу, в соответствии с законом, грозит от 3 до 6 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, В.ПИЛИПИШИН подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий.

Ему инкриминируется превышение служебных полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ здания на проспекте Победы в столице общей площадью свыше 3220 кв. м, чем был нанесен ущерб городу на сумму более 15 млн. грн.

Частной структуре было незаконно передано здание действующей вечерней школы № 5, где до последнего времени проводились занятия.

Голосеевский районный суд Киева вынес решение о задержании и доставке В.ПИЛИПИШИНА в суд для избрания ему меры пресечения – взятия под стражу. Однако В.ПИЛИПИШИНА не задерживали, поскольку он находился на лечении.