Тимошенко срочно нужно во Львов

Адвокат Сергей ВЛАСЕНКО просит суд разрешить экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выехать во Львов 26 июня на один день на торжества по случаю 10-й годовщины визита в Украину понтифика Иоанна Павла ІІ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сказал во время заседания Печерского райсуда Киева.

«26 июня во Львове состоятся мероприятия, посвященные 10-й годовщине посещения Украины блаженнейшим Иоанном Павлом ІІ. Организационный комитет направил ТИМОШЕНКО именное приглашение на посещение этих мероприятий», - сказал С.ВЛАСЕНКО, отметив, что если суд не отменит его подзащитной меру пресечения в виде подписки о невыезде, то тогда он просит разрешить Ю.ТИМОШЕНКО посетить Львов на один день – выехать сегодня и вернуться в понедельник, учитывая, что это выходной день.

Адвокат Сергей ВЛАСЕНКО также просит суд разрешить экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выехать в Луганскую область 2 июля.

По словам С.ВЛАСЕНКО, эта поездка должна состояться по приглашению исполнительного секретариата Луганской областной организации ВО “Батьківщина” с целью встречи с активистами парторганизации и жителями области.

Также адвокат обратился в суд с ходатайством разрешить Ю.ТИМОШЕНКО посетить Волынскую область 4-5 июля.

“Цель этой поездки - это выполнение обязанностей председателя политической партии ВО “Батьківщина”, а также встреча с жителями области”, - сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО.