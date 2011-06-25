Янукович дал Дарье Чепак третий ранг

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил третий ранг государственного служащего своему пресс-секретарю Дарье ЧЕПАК. Указ о присвоении ранга государственного служащего размещен на официальном сайте Президента. В.ЯНУКОВИЧ присвоил первый ранг государственного служащего председателю Киевской областной государственной администрации Анатолию ПРИСЯЖНЮКУ, заместителю главы Администрации Президента Украины Олегу РАФАЛЬСКОМУ, председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимиру МАНЖОСОВУ.

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