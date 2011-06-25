Тимошенко заявляет, что власти планируют ее арестовать

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении власти изменить в отношении нее меру пресечения.

"У меня есть информация, что уже планируется изменение меры пресечения на арест. Возможно, скоро это указание будет передано судье", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на заседании Печерского райсуда Киева, сообщает сайт лидера «Батькивщины».

Экс-премьер-министр сделала такое заявление после того, как судья неоднократно перебивал ее пояснения относительно заявленного ходатайства о необходимости возвращения ее уголовного дела в Генеральную прокуратуру для последующего объединения с уголовными делами, возбужденными в отношении бывшего первого заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Между тем, во дворе Печерского райсуда появился автобус с номером государственной регистрации по принадлежности Министерству внутренних дел, из которого вышло несколько десятков мужчин в гражданской одежде. Сейчас часть из них находится в автобусе, а другие - вошли в здание суда.