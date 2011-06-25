В Печерском суде возникли проблемы с электричеством

В заседании Печерского райсуда Киева объявлен технический перерыв на 10 минут из-за перебоев с электроснабжением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ.

В то же время, экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила мнение, что перерыв на самом деле нужен, «поскольку судье Администрация Президента звонит».