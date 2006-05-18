Партия регионов обнародовала текст своего проекта коалиции

Партия регионов обнародовала текст своего проекта Соглашения о создании коалиции.

Текст проекта соглашения размещен сегодня на официальном интернет-сайте Партии регионов.

Соглашение состоит из четырех разделов: политическая платформа коалиции, приоритеты государственной политики, организация деятельности парламентской коалиции, распределение ответственности между участниками коалиции.

В частности, Партия регионов в первом разделе определяет неотложные проблемы и вызовы, среди которых: бедность и низкое качество жизни населения; коррупция и бюрократический произвол; низкая продолжительность жизни и социальные проблемы; демографический кризис. Партия регионов считает, что с решением этих проблем государство не смогло справиться из-за устаревшей командно-административной системы, которая частично осталась в украинском обществе в системе власти.

Учитывая проблемы, Партия регионов во втором разделе соглашения среди приоритетов государственной политики называет обеспечение свободы предпринимательства, экономической конкуренции и рынка, создание эффективного государства, честной власти и преодоление коррупции системным путем, а также введение эффективной социальной политики и повышение качества жизни людей за счет конкурентных преимуществ регионов.

Партия регионов считает, что для организации деятельности коалиции должны быть созданы ее органы – общее собрание и советы. При этом общее собрание созывается Советом коалиции и рассматривает вопросы и принимает решение о создании и прекращении деятельности коалиции, внесении предложений относительно кандидатур премьер-министра и других членов Кабинета Министров Украины, Председателя Верховной Рады Украины и первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины, заместителя Председателя Верховной Рады Украины, председателей комитетов Верховной Рады Украины, исключение и включение той или другой фракции и народных депутатов из состава коалиции.

По мнению Партии регионов, Совет коалиции должен состоять из премьер-министра Украины, Председателя Верховной Рады Украины, руководителей фракций-участниц коалиции, полномочных представителей этих фракций, а также руководителей партий, фракции которых являются участниками коалиции (если они не являются руководителями или полномочными представителями фракций). Всего, кроме премьер-министра, каждая фракция должна быть представлена тремя представителями. Совет коалиции возглавляет премьер-министр.

В третьем разделе Партия регионов также определяет принципы сотрудничества коалиции с Верховной Радой, Кабинетом Министров и другими органами государственной власти, структурирует отношения с оппозицией, а также регламентирует выход из коалиции и прекращение деятельности коалиции. В частности, Партия регионов считает возможным прекращение деятельности коалиции в случае прекращения полномочий Верховной Рады соответствующего созыва, уменьшения численного состава коалиции до количества народных депутатов меньше, чем определено Конституцией Украины, и принятие коалицией решения о прекращении своей деятельности.

Участники коалиции обязуются не инициировать и не поддерживать без предварительного согласования Советом коалиции вопроса о недоверии Кабинету Министров Украины, вопроса об освобождении членов Кабинета Министров; не инициировать и не поддерживать демонстрации, пикеты и другие формы общественного протеста против инициатив Кабинета Министров Украины.

В четвертом разделе распределяется ответственность между участниками коалиции и определяются принципы распределения правительственных должностей. В частности, участники придерживаются принципа пропорциональности представительства каждой фракции в Кабинете Министров Украины в зависимости от ее результатов на выборах, а право на выдвижение кандидатуры на должность премьер-министра Украины имеет фракция-участник коалиции, которая получила больше голосов избирателей.

Справка УНИАН. Структура текста соглашения от Партии регионов отвечает структуре, которую раньше предложил блок “Наша Украина”. В частности, член рабочей группы в переговорном процессе по созданию коалиции от блока «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ 11 апреля заявил, что, в первую очередь, должны быть выработаны программные принципы коалиции, потом - регламент ее деятельности, и только после этого должно состояться распределение сфер ответственности, то есть распределение должностей.