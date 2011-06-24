Суд начал предварительное рассмотрение дела Тимошенко

Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание проходит под председательством судьи Родиона КИРЕЕВА.

Также в зале судебных заседаний присутствуют сама обвиняемая – Ю.ТИМОШЕНКО, ее защитники и ряд народных депутатов.

Присутствующие в зале народные депутаты и несколько ее сторонников приветствовали приход лидера партии «Батькивщина» возгласами: «Юля! Юля!».

Зал судебных заседаний полностью заполнен людьми.

Как стало УНИАН из информированных источников, председательствующий в судебном процессе работает в должности судьи лишь два года и был переведен в Киев около трех месяцев назад из районного суда одной из областей Украины.