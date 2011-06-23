Концерт ко Дню молодежи на Майдане Незалежности

26 июня состоится грандиозный концерт ко Дню молодежи на на Майдане Незалежности в Киеве.

Традиционно в последнее воскресенье июня в Украине отмечается День молодежи. По этому случаю 26 июня в центре Киева состоятся разнообразные праздничные мероприятия. Подарком для молодежи станет специально разработанная к празднику музыкально-развлекательная программа, которая будет длиться с 15:00 до 22:00.

В 15:00 в столице на Крещатике начнется экстрим-шоу, а также будут выступать молодые рок-группы и ди-джеи.

А в 18:00 на на Майдане Незалежности стартует грандиозный праздничный гала-концерт, в котором примут участие популярные среди молодежи группы и исполнители: «Бумбокс», ТіК, «Валентин Стрикало», Александр Кривошапко, Виталий Козловский и Алеша. Настоящей изюминой праздничной программы станет выступление лидера интернет-пересмотров и бесспорного кумира юношества – группы «Валентин Стрикало», для которого это будет первое живое выступление перед массовой аудиторией.

Ведущими праздника будут известный шоумен Александр Педан и певица Эрика, которая будет дебютировать в этой роли.

Завершится программа праздничным фейерверком.

В прямом эфире концерт будут транслировать телеканалы М1, Первый национальный и ТРК «Киев».

Генеральный партнер праздника – девелоперская компания UDP.

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