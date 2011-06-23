В пустующее кресло вице-премьера сядет донецкий губернатор?

Вопрос с переходом главы Донецкой облгосадминистрации Анатолия Близнюка на работу в Киев практически решен. В ближайшие дни он займет пост вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Об этом «ОстроВ» сообщил источник в облгосадминистрации, добавив, что «вопрос по Близнюку решен на 95%».

В пользу данного решения «играет» почти патовая ситуация с назначением вице-премьера, отмечает издание. Напомним: после того, как 1 июня прошло расширенное заседание правительства с участием Президента Виктора Януковича, глава государства уволил Виктора Тихонова и Юрия Хиврича соответственно с должностей вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ и первого замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.

Также 1 июня премьер-министр Николай Азаров заявил, что кандидатура нового вице-премьера будет названа до 8 июня. Прошло более 20 дней, а «воз и ныне там».

"ОстроВ" подчеркивает, что Близнюк 10 июня достаточно неожиданно, не забыв сообщить об этом в своем персональном блоге, ушел в отпуск. Источники в Донецкой ОГА утверждают, что так рано (в июне, а не в августе-сентябре) губернатор в отпуск давно не ходил. Значит, отдохнув, с новыми силами А. Близнюк после 1 июля возьмется разгребать проблемы украинского ЖКХ уже на новом посту, считают источники.

Они же утверждают, что в Киев А. Близнюка «уведут» не одного – с собой Анатолий Михайлович прихватит Александра Алипова, нынешнего заместителя председателя Донецкой ОГА как раз по вопросам ЖКХ, чтобы посадить в кресло своего первого заместителя вместо уволенного Ю. Хиврича.

Также издание перессказывает слухи о преемниках А. Близнюка. Называются сразу четыре кандидатуры. Первая кандидатура – нынешний председатель Донецкого областного совета 45-летний Андрей Шишацкий, вторая – народный депутат-регионал 50-летний Алексей Белый, третья – народный депутат-регионал 44-летний Александр Касянюк, четвертая – заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины 30-летний Александр Клименко.