Немыря: международный аудит подтвердил правоту Тимошенко

Международный аудит подтвердил, что в действиях экс-премьер-министра Юлии Тимошенко отсутствует состав преступления.

Об этом сегодня заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий Немыря во время пресс-конференции.

«Сейчас очевидно не только для представителей украинской оппозиции, но и для уважаемых международных организаций, членом которых является и Украина - в нынешних условиях в Украине невозможно рассчитывать на справедливое беспристрастно правосудие, особенно, когда речь идет о политических оппонентах правящего режима», - цитирует выступление официальный сайт БЮТ-Батькивщины.

По словам Григория Немыри, такие выводы содержатся, в частности, в последних резолюциях Европейского Парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы и в заключениях Венецианской Комиссии, которая очень жестко раскритиковала судебную реформу Януковича.

Немыря отметил, что именно поэтому, исходя из этих обстоятельств, политическая партия «Батькивщина» была вынуждена обратиться к одной из наиболее авторитетных американских юридических фирм «Covington & Burling LLP» для представительства и анализа дел, которые нынешний режим открыл против Тимошенко, и к международной аудиторской кампании «BDO», которая является пятой крупнейшей аудиторской компанией в мире.

«При выборе компаний мы руководствовались главным критерием компании - ее репутацией и опытом. Потому что это важные составляющие доверия к заключениям, которые уже сделаны, и тех, что еще будут сделаны этой компанией», - сказал Немыря.

По его словам, у этих компаний нет конфликта интересов в Украине.

В то же время, заметил Немыря, по мнению независимых экспертов, компании «Trout Cacheris LLP» и «Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP» и «Kroll», которые были привлечены правительством Януковича-Азарова к проведению так называемого аудита, имеют численные конфликты интересов в Украине и не имели и не имеют опыта проведения международных аудитов.

«Covington&Burling» и «BDO» имели все необходимы качества для проведения анализа, который доказал, что в действиях Юлии Тимошенко отсутствует состав преступления», - отметил Григорий Немыря.

«Действия нынешней власти по отношению к Юлии Тимошенко являются составляющей кампании по устранению политического оппонента и как такие не имеют ничего общего с принципами верховенства права, прав человека и демократии», - резюмировал он.