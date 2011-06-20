В БЮТ рассказали о «тайных и подлых» изменениях в Госбюджете

Власть лишила социальной защиты чернобыльцев, детей войны и военных пенсионеров. Об этом сообщил министр труда и социальной политики оппозиционного правительства, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, изменениями в Госбюджет-2011, которые уже подписаны Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, существенно ограничены или же вообще отменены социальные выплаты и льготы отмеченным категориям граждан.

«Теперь нормы законов, которые гарантировали социальную защиту этим категориям граждан, будут применяться только по решению Кабинета Министров и только в случае наличия средств. А поскольку у В.ЯНУКОВИЧА и Николая АЗАРОВА социальная сфера всегда финансируется по остаточному принципу, то чернобыльцы, дети войны и военные пенсионеры могут забыть о социальных льготах», - убежден депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что власть внесла эти изменения «тайно, подло, с голоса при обсуждении изменений в Госбюджет».

При этом он добавил, что это решение прямо нарушает статью 22 Конституции, которая запрещает сужение прав граждан, в том числе социальных, а также противоречит решению Конституционного Суда, который запретил изменениями в бюджет вносить изменения в другие законы.

Кроме того, А.ПАВЛОВСКИЙ заявил, что это решение также лишит возможности граждан обращаться в суд по поводу отстаивания своих социальных прав, а таких дел сейчас в судах больше 250 тысяч.

«Теперь граждане даже в суде не смогут отсудить то, что им принадлежит по праву», - резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 июня с.г. Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», принятый Верховной Радой 14 июня.

Данным законом предусмотрено увеличить доходы бюджета на 2011 год на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тыс. грн. Также законом предусмотрено увеличить расходы бюджета на текущий год на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тыс. грн.

Представители оппозиции заявили, что эти изменения в бюджет на текущий год увеличивают не социальные выплаты, а расходы на финансирование государственных органов, в частности, - силовых структур.

Как отметил А.ПАВЛОВСКИЙ, в соответствии с изменениями в бюджет на 70 млн. грн. увеличивается финансирование Генеральной прокуратуры, на 287 млн. грн. – милиции и на 108 млн. грн. – СБУ.