Государство Вануату отменило признание Абхазии

Новый глава правительства Вануату - островного государства в Тихом океане - подтвердил, что отменяет решение прежнего руководства страны о признании независимости Абхазии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Post.

Ранее о том, что власти Вануату отказали Абхазии в признании, сообщил грузинский МИД.

Эдвард НАТАПЕИ, возглавивший правительство Вануату в середине июня, заявил, что в оценке статуса Абхазии он солидарен с основной частью международного сообщества (которое не признает независимость Абхазии от Грузии). По его словам, представителю Вануату в ООН Дональду КАЛПОКАСУ поручено заняться установлением официальных отношений с Грузией (до сих пор такие отношения установлены не были).

Э.НАТАПЕИ является временным премьер-министром. Он возглавил правительство после того, как полномочия Сато КИЛМАНА, занимавшего пост премьера, были прекращены по решению суда. Суд признал недействительным прошлогоднее голосование в парламенте, по итогам которого С.КИЛМАН был назначен премьером (соответственно, по решению суда пост премьера снова перешел к Э.НАТАПЕИ, возглавлявшему правительство до ноября 2010 года). В ближайшее время состоится голосование в парламенте, по которому кандидатура премьера должна быть официально утверждена. Э.НАТАПЕИ может сохранить за собой пост премьера, если получит необходимую поддержку со стороны парламентариев.

О том, что Вануату признало независимость Абхазии, абхазская сторона заявила в конце мая. Позднее официальный представитель Вануату в ООН опроверг эту информацию (он сообщил, что связался со своим правительством и что оно заявления абхазской стороны не подтвердило).

Позднее, однако, оказалось, что признание все же имело место: "Коммерсант" опубликовал копию документа, в соответствии с которым между Вануату и Абхазией были установлены дипломатические отношения. Соглашение было подписано главами правительств С.КИЛМАНОМ и Сергеем ШАМБОЙ.

Абхазия, провозгласившая независимость от Грузии в начале 1990-х годов, после российско-грузинской войны в 2008 году была официально признана Россией. Существенной поддержки на международном уровне это решение не встретило. Примеру РФ последовали Никарагуа, Венесуэла и небольшое островное государство Науру. В Грузии, которая считает Абхазию своей территорией, оккупированной российскими войсками, считают, что соответствующие решения были пролоббированы российской стороной.