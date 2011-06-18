У Азарова уверяют, что Всемирный банк готов помогать Украине

Всемирный банк готов оказывать помощь Украине, ведь реформы, которые проводятся в нашем государстве, очевидно необходимы и перспективны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом подчеркивалось во время вчерашней встречи премьер-министра Николая АЗАРОВА с вице-президентом Всемирного банка Филиппом Ле ОУРУ и представителем Всемирного банка в Украине Мартином РАЙЗЕРОМ.

Вице-президент Всемирного банка Филипп Ле ОУРУ, в частности, отметил, что сейчас в Украине делается много для того чтобы улучшить взаимодействие между бизнесом и властью. Он сообщил, что Всемирный банк готов предоставлять средства на поддержку преобразований, особенно в те отрасли экономики, которые энергично реформируются. В настоящее время наиболее актуальным, по мнению представителей Всемирного банка, является вложение средств в энергосбережение и в развитие высоких технологий.

В свою очередь Н.АЗАРОВ заверил, что в Украине "нет сферы, где бы не проводились реформы". При этом он добавил: "Где-то они осуществляются быстрее, где-то медленнее. Сейчас Верховная Рада рассмотрела вопрос пенсионной реформы, также реформы коснулись здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, административной системы». «Реформы реализуются везде, мы взяли хороший темп», - подчеркнул руководитель правительства.