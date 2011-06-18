Яценюк готов сесть за стол переговоров

Оппозиционные силы должны скоординировать действия во время парламентской кампании 2012 года для проведения честных и прозрачных выборов, недопущения фальсификации провластной партией результатов волеизъявления граждан и формирования в новой Верховной Раде демократического большинства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронту Змін", об этом сегодня на пресс-конференции во Львове заявил лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК.

«Партия "Фронт Змін" готова провести консультации с другими политическими силами, готова помогать партиям демократического лагеря защитить результат на выборах для того, чтобы в стенах украинского парламента после выборов 2012 года появилось демократическое большинство», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, "Фронт Змін" готов к проведению широкомасштабных консультаций с разными мощными оппозиционными силами на предмет того, каким образом демократические партии будут идти на выборы. "Объединение в одну партию всех оппозиционных сил не является реальным и, что важно, не является целесообразным - они имеют разную историю, исповедуют разные идеологические ценности и, конечно, будут иметь разное будущее. Но все, кто против действующей власти, ее курса и провластной Партии регионов, способны объединить свои усилия на парламентской кампании 2012 года. Важно, чтобы мы не сожгли мосты перед этой кампанией, потому что в новом парламенте у нас могут быть серьезные альянсы между демократическими силами», - отметил А.ЯЦЕНЮК, добавив при этом, что он лично в связи с этим готов сесть за стол переговоров.

"Мы должны прописать правила и условия для координации действий тех оппозиционных партий, которые имеют актив, поддержку людей, мажоритарных кандидатов, идею и идеологию и возможность победить. Мы готовы уступить в чем-то, мы готовы к компромиссу для того, чтобы в Верховной Раде было сформировано демократическое, а не пропрезидентское большинство", - заверил А.ЯЦЕНЮК.