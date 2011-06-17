Верховная Рада провалила закон о Государственном флаге

Верховная Рада Украины направила на доработку проект Закона "О Государственном флаге Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривал, что Государственный флаг Украины является официальным государственным символом Украины. Государственный флаг - знамя из двух равновеликих горизонтальных полос верхнего синего и нижнего желтого цветов. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Государственный флаг поднят постоянно на зданиях: Секретариата Президента Украины; Верховной Рады Украины; Кабинета министров Украины; Конституционного Суда Украины; Верховного Суда Украины; Генеральной прокуратуры Украины; Национального банка Украины; Центральной избирательной комиссии Украины; резиденции Уполномоченного Верховной Рады по правам человека; министерств и ведомств и пр.

Предусматривалось, что Государственный флаг Украины должен быть поднят постоянно на зданиях органов государственной власти, сельских, поселковых, городских, районных и областных советов и их исполнительных органов.

Законопроектом запрещается поднятие флагов иностранных государств на вышеопределенных зданиях.

Предлагалось определить, что Государственный флаг Украины постоянно установлен в рабочем кабинете Президента Украины, а также в других помещениях, предназначенных для проведения официальных церемоний, при участии Президента Украины; в залах заседаний Верховной Рады, правительства, а также в залах судебных заседаний; в рабочих кабинетах председателя Верховной Рады, премьер-министра Украины, председателя Секретариата Президента Украины, председателя Конституционного Суда Украины, председателя Верховного Суда Украины, генерального прокурора Украины, председателя Национального банка Украины, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателя Центральной избирательной комиссии, руководителей органов исполнительной власти, судей, прокуроров, а также глав дипломатических представительств, консульских учреждений и других официальных представительств Украины за рубежом, в том числе официальных представителей при международных организациях, и пр.

Законопроектом предусматривалось, что использование Государственного флага вопреки данному документу, а также надругательство над Государственным флагом как государственным символом влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Украины.