Ехануров начал сдавать экзамены на вступление в премьерство

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ презентовал Программу действий будущего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, программа была презентована на общественном собрании лидеров объединений предпринимателей.

По словам премьера, главными целевыми критериями выполнения программы должны стать: достижение ежегодных объемов роста ВВП до 2011 года на уровне 6-8%, сокращение доли государственных предприятий до 2010 года до 10% от ВВП.

Кроме того, программой предусмотрены критерии увеличения до 2011 года в 10 раз размера ежегодных прямых иностранных инвестиций в экономику, уменьшение энергетической зависимости Украины с 55% в 2005 году до 38% в 2010 году.

Программой также предусмотрено создание условий для равноправного участия Украины в мировых организациях. В частности, программой предусмотрено вступление Украины в ВТО до конца текущего года, вступление в Организацию экономического сотрудничества государств до 2015 года, а также создание зоны свободной торговли с ЕС в 2007 году.

Программой предусмотрено также достижение до 2008 года размера пенсий не ниже прожиточного минимума. Кроме того, прогнозируется повышение уровня занятости населения до 95% по стандартам Международной организации труда.

Одним из приоритетных направлений программы является уменьшение культурной и политической полярности Украины по направлениям Запад-Восток.

Комментируя документ, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что определенные актуальные вопросы экономической и социальной политики уже решены постановлениями и Программой действий на 2006 год нынешнего правительства. Премьер еще раз отметил, что Украина имеет уникальный шанс для достижения значительных сдвигов в реформировании экономики в межвыборный период. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что Украина имеет уникальный шанс: и будем ли мы вновь предпринимать реальные шаги по реформированию страны, мы модернизируем страну, так, как это сделали наши соседи-словаки за реально 3 года, или мы утонем опять в этой пустой болтовне и будем снова рассказывать басни. Мы должны понять, что первым шагом это должно быть прямое и сознательное провозглашение будущим премьер-министром, что частная собственность является главным приоритетом в работе следующего правительства», - подытожил премьер.