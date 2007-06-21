Медведчук надеется пристроить своих людей в список “Регионов”

На досрочных выборах в парламент верхушка СДПУ(о) сделает ставку на Партию регионов. Об этом пишет Украинская правда. Но, поскольку донецкие отказались создавать блок, отмечает издание, эсдеки надеются попасть в список на правах беспартийных. Хотя это создает риск "размывания" партии, но другого выбора, чтобы сохранить влияние на политику, у них нет.

Украинская правда с ссылкой на собственные источники в руководстве СДПУ(о) сообщает, что в проходную часть списка Партии регионов Медведчук надеется пропихнуть “шесть-семь социал-демократов: Нестора Шуфрича, Михаила Папиева, Леонида Кравчука, Владимира Зайца, Ефима Фикса, Игоря Шурму, и, возможно, Ивана Ризака. Последний рискует сесть в тюрьму 12 лет, потому депутатский иммунитет необходим ему сейчас больше всего”.

УП напоминает, что невзирая на поражение 2006 года, эти люди в подавляющем большинстве устроились при новой власти. “Шуфрич и Папиев работают министрами в правительстве Януковича, Шурма стал заместителем мэра Харькова по здравоохранению и социальных вопросам.

Фикс в Верховной Раде Крыма возглавляет фракцию "Солидарность", в которую входят четыре депутата, а Заяц руководит управлением Министерства чрезвычайных ситуаций в Киеве”.

Впрочем, источники УП в штабе Партии регионов заявляют, что эсдеки нагуляли себе лишний аппетит. Они могут рассчитывать на два – максимум три места в списке – для Шуфрича, Папиева и Кравчука.

Последней нужен Партии регионов, поскольку он может способствовать их публичной реабилитации, как экс-президент уже делал для Медведчука и Суркиса в 1990-х. Но одним из vip-агитаторов Януковича, как это было в 2004-ом Кравчук уже не будет, убеждены источники. Сейчас штаб Колесникова занимает осторожную позицию, поскольку Кравчук у них ассоциируется с неурядицами первых годов независимости и может вызывать недоверие у избирателей.