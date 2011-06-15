Регионалы придумали, как «ободрать» VIP-пенсионеров

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что сегодня может быть предложен вариант налоговых взысканий с тех, кто получает пенсию свыше 10 минимумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на брифинге.

По его словам, члены фракции Партии регионов считают, что необходимо проголосовать «за ограничение максимальной пенсии». При этом подчеркнул, что все нужно сделать так, чтобы не было нарушений Конституции Украины.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Большинство депутатов нашей фракции склоняется к тому, чтобы предложить правительству вариант налогового взыскания после максимальной определенной суммы пенсии». «Если установлена пенсия свыше 10 пенсионных минимумов, которые есть в Украине, то предлагается свыше этой суммы вводить такие налоги, которые бы нивелировали данную пенсию до той суммы, которая установлена, как 10 минимальных зарплат», - добавил А.ЕФРЕМОВ. По его словам, именно такой механизм сегодня обговаривается. «И я не исключаю вариант, что такой механизм будем предлагать для решения данного вопроса», - подчеркнул лидер фракции Партии регионов.

Он также сказал, что еще одним дискуссионным вопросом является возраст выхода женщин на пенсию. «Кажется, находим консенсус, что обязательный выход на пенсию в 60-летнем сроке для женщин будет отодвинут через 5 лет», - сказал А.ЕФРЕМОВ. По его словам, будут предлагаться механизмы, чтобы заинтересовать женщин, как можно позже выходить на пенсию, то есть тем, кто вышли не в 55 лет, а позже, будут начисляться надбавки.

А.ЕФРЕМОВ также подчеркнул, что еще одним дискуссионным вопросом является вопрос о выходе на пенсию в 37-40 лет ряда категорий населения.

«Это совершенно неприемлемая норма, но при этом есть люди, которые работают уже в этой системе и мы должны четко с ними отработать все направления, чтобы это не повлияло на ухудшение кадрового состава в этих подразделениях», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ не исключил, что завтра проект пенсионной реформы может быть рассмотрен в первом чтении. По его словам, вчера состоялся целый ряд консультаций по законопроекту о пенсионной реформе с правительством Украины. «По некоторым вопросам находим понимание», – подчеркнул он.