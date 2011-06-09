Янукович поручил Пшонке разобраться, что происходит со свободой слова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ образовать с привлечением представителей соответствующих государственных органов рабочую группу для изучения ситуации с обеспечением свободы слова и информационной деятельности в Украине.

Об этом идет речь в поручении Президента Украины от 9 июня 2011 г. на обращение главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Елены ПРИТУЛЫ относительно случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов. Текст поручения обнародован на сайте главы государства.

Президент считает, что рабочая группа должна дать правовую оценку по каждому из приведенных в обращении Е.ПРИТУЛЫ случаев.

В.ЯНУКОВИЧ поручил предпринять по результатам работы этой рабочей группы меры реагирования в соответствии с законодательством, и доложить ему по этому вопросу лично до 1 июля 2011 г.