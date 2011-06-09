Министров будут выгонять все лето, а Азаров уйдет осенью?

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что увольнения в правительстве будут продолжаться на протяжении лета, а вопрос с возможной отставкой премьер-министра Николая АЗАРОВА будет решаться лишь осенью.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в комментарии УНИАН во время рабочей поездки в Автономную Республику Крым.

По словам Н.ТОМЕНКО, судьба Н.АЗАРОВА будет решаться только тогда, когда начнутся серьезные социальные протесты, которых летом ожидать не стоит.

«Мне кажется, что АЗАРОВ уйдет из должности на волне социального протеста осенью, но отставки министров в правительстве будут продолжаться. История с ТИХОНОВЫМ была первая, но не последняя», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что ситуация будет выглядеть таким образом, что «раз в неделю нужно будет увольнять хотя бы одного человека», подготовив таким образом общественное мнение, что это правительство исчерпало себя.

Вице-спикер также выразил мнение, что Н.АЗАРОВ может быть уволен и в случае, если произойдут какие-то экстраординарные социальные или экономические события. «Ну, например, нам приведут аргументы, что Украина действительно доведена до дефолта, или если окажется, что в результате переговоров между Украиной и Россией цена на газ повышается», - сказал он.