Луценко предложил Тимошенко сесть к нему в клетку

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Печерский районный суд для поддержки экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО вошла в зал судебного заседания в тот момент, когда обсуждалось ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО и его защитников об отводе судьи Сергея ВОВКА.

Ю.ТИМОШЕНКО подошла к решетке, за которой находится Ю.ЛУЦЕНКО, и пообщалась с ним.

Украинская правда пишет, что поскольку в зале очень тесно, Тимошенко не смогла протиснуться через толпу, и Луценко предложил ей место рядом с ним в клетке. На это Тимошенко отказалась и села возле с жены Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, Печерский райсуд Киева продолжает рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.