Азаров напомнил Путину об идее Януковича "3+1"

Украина изучит возможность присоединения к некоторым проектам, которые будут реализовываться в рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ по итогам заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Мы должны изучить весь договорной материал Таможенного союза и посмотреть, к каким конкретно соглашениям мы можем присоединиться для того, чтобы облегчить условия торговли», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о возможности сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате «3+1» и буквально на днях подписал указ о создании специальной группы, которая должны разработать стратегию взаимоотношений Украины и Таможенного союза.

«Такая работа начата, она под постоянным вниманием правительства, и я думаю, мы выработаем те принципы, которые позволят нам нормально взаимодействовать с Таможенным союзом», - сказал Н.АЗАРОВ.