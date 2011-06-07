Кучма отпрашивается у Пшонки во Францию

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА обратился к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с ходатайством о разрешении на выезд во Францию с 14 по 16 июня 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Л.КУЧМЫ.

По их данным, во Франции Л.КУЧМА намерен принять участие в круглом столе относительно перспектив евроинтеграции Украины, который проводится Центром политических и иностранных дел.

В пресс-службе также отметили, что в приглашении Центра политических и иностранных дел речь идет о том, что этот Центр по инициативе Президента Франции Николя САРКОЗИ осуществляет свою деятельность по сотрудничеству со странами, которые в будущем могут интегрироваться в Евросоюз.

«В письме к Леониду КУЧМЕ президент Центра политических и иностранных дел Фабьен БОССАР отметил, что во время дискуссии за круглым столом бывших руководителей этих стран важно услышать о ценном опыте сотрудничества Украины с европейскими институтами во времена президентства Леонида КУЧМЫ в 1994-2005 годах, а также идеи второго Президента относительно перспектив евроинтеграции Украины», - отметили в пресс-службе Л.КУЧМЫ.

По их данным, в круглом столе также примут участие члены французского правительства, послы европейских стран и представители большого бизнеса.

Как сообщалось, 12 мая 2011 года Л.КУЧМА направил ходатайство генеральному прокурору Украины В.ПШОНКЕ об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде с места постоянного проживания, и получил отказ.

В ходатайстве отмечалось, что мера пресечения применена безосновательно и без учета положений ч. 2 ст. 148 УПК Украины, поскольку Л.КУЧМА не только не пытается уклониться от следствия, и выполняет все требования ГПУ, но и наоборот, является наиболее заинтересованным лицом в установлении истины по делу.

Кроме того, при применении меры пресечения не учтено, что, согласно Конституции, за Л.КУЧМОЙ сохраняется и охраняется законом звание Президента Украины.

Как отмечено в ходатайстве, ограничение относительно свободного перемещения второго Президента Украины является значительным препятствием к осуществлению им активной общественной деятельности как в Украине, так и за ее пределами.