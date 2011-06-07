ГПУ не пустила Тимошенко во Львовскую область

Генеральная прокуратура отказала лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в разрешении осуществить поездку во Львовскую область с 6 по 8 июня.

Об этом свидетельствует ответ следователя Александра НЕЧВОГЛОДА на соответствующее ходатайство лидера "Батькивщины", сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Следователь мотивирует запрет на встречу с избирателями тем, что в этот период Ю.ТИМОШЕНКО должна знакомиться с материалами уголовного дела, говорится в сообщении.

В партии "Батькивщина" расценивают отказ Генпрокуратуры в рабочей поездке как сознательное препятствование плановой работе лидера партии с избирателями. «Это еще раз доказывает очевидный политический, а не криминальный характер возбужденных в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дел», - отмечается в сообщении.

Партия настаивает, чтобы Генеральная прокуратура прекратила выполнять «заказ власти на политические репрессии». «Лидер крупнейшей оппозиционной партии имеет право осуществлять свою политическую деятельность», - подчеркнули в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 2 июня обратилась к следователю с просьбой предоставить ей разрешение на поездку во Львовскую область.