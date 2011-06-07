Тимошенко встречает высоких гостей из США
11:43, 07 июня 2011Политика
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Инициатива американской стороны
Сегодня лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО проведет встречу с делегацией Конгресса США.
Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоится по приглашению американской стороны.
В состав делегации Конгресса США входят председатель Комитета по процедурным вопросам Дэвид ДРЕЙЕР (Республиканская партия, Калифорния), Дэвид ПРАЙС (Демократическая партия, Северная Каролина), Брэд МИЛЛЕР (Демократическая партия, Северная Каролина) и Сьюзан ДЭВИС (Республиканская партия, штат Калифорния).
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