"Свобода" провела вече против режима "Януковича-Могилева-Табачника"

Всеукраинское объединение «Свобода» совместно с национально-патриотическими силами сегодня провело вече "Против произвола правящего режима! За социальную и национальную справедливость! За свою Свободу!"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», мероприятие состоялось в парке Тараса Шевченко в Киеве.

«Участники акции протеста требовали освободить новых политзаключенных и прекратить политические репрессии, которые антиукраинский режим начал против патриотов после кровавознаменной провокации властей 9 мая во Львове», - говорится в сообщении.

После завершения вече, активисты двинулись многолюдным маршем по центральным улицам столицы к Администрации Президента, куда передали принятую участниками вече резолюцию, в которой, в частности, содержится требование осудить как провокацию закон об использовании красных флагов, принятый Верховной Радой 21 апреля и подписанный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Грубый произвол криминального режима ЯНУКОВИЧА-МОГИЛЕВА-ТАБАЧНИКА, полицейский террор и провокации принципиально не способны укрепить положение правящей верхушки, а будут только способствовать нарастанию революционных настроений, и в итоге ускорят падение режима. Против народа заранее бессильны штыки и дубинки, так же, как тюрьмы и СИЗО бессильны против социальной и национальной революции », - говорится также в документе.

Председатель Киевской городской организации ВО «Свобода» Андрей ИЛЬЕНКО во время выступления, в частности, отметил, что политические репрессии против украинских патриотов свидетельствуют «только о слабости режима ЯНУКОВИЧА, о том, что у них нет никаких аргументов, кроме аргумента силы, кроме аргумента заключения украинцев».

«Это антинародный, антинациональный режим, который ненавидит и уничтожает Украину. Каждый украинец, который попадает в казематы этого режима - должен стать героем. Его имя должно звучать повсеместно», - сказал А. ИЛЬЕНКО.

По его словам, события, произошедшие 9 мая во Львове, стали «началом украинской социально-национальной революции, которая покажет всему миру величие Украины».

«Мы покажем всему миру, что украинцы хотят жить в свободной стране, а не в совдеповском московском болоте под красными флагами. Этого больше никогда не будет!», - заявил председатель Киевской городской организации ВО «Свобода».