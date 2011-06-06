Грач получил свою партию

Министерство юстиции получило официальное сообщение Коммунистической партии рабочих и крестьян о смене партийного лидера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, вместо Александра ЯКОВЕНКО партию возглавил Леонид ГРАЧ. Соответствующее решение было принято VIII внеочередным съездом партии и общими решениями Центрального органа комитета Коммунистической партии рабочих и крестьян 27 февраля 2011 года.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию об изменениях в составе руководящих органов Коммунистической партии рабочих и крестьян и внесло изменения в Реестр политических партий Украины. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как известно, в соответствии с Законом "О политических партиях в Украине" партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.

Коммунистическая партия рабочих и крестьян была зарегистрирована в Министерстве юстиции 30 марта 2001 года. Партия внесена в Реестр политических партий под № 84.