Янукович пожелал журналистам «новых возможностей»

Президент Украины Виктор Янукович поздравил всех журналистов с праздником.

В день профессионального праздника, Виктор Янукович пожелал журналистам Украины добра и здоровья, а также, новых возможностей в реализации их задач. Высоко нести стандарты журнализма, всегда быть надежным комуникатором общества, объективно и правдиво информировать людей обо всем, что происходит в стране и мире.

«Журналистика в Украине стала чувствительным барометром развития демократических процессов, санитаром, который помогает очищать общество от всех негативных явлений, значимым помощником в борьбе с коррупцией», - заявил Президент в поздравлении, размещенном на своем официальном сайте.

Виктор Янукович убежден, что журналисты и в дальнейшем будут оставаться на острие жизни и вносить весомый взнос в дело реформирования Украины. А власть будет делать все для дальнейшего развития свободы прессы в Украине.