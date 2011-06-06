Янукович встретился с Блэром

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил важность религиозной толерантности не только для Украины, но и для всего мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал во время встречи с экс-премьер-министром Великобритании Тони БЛЭРОМ, который приехал в Украину прочитать публичную лекцию перед студентами Дипакадемии о религиозной толерантности.

«Я считаю, что та миссия, с которой вы приехали, для Украины очень важна», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему очень приятно, что такой человек, как Т.БЛЭР, который пользуется большим уважением не только в Европе, но и во всем мире, занимается этим вопросам.

«Тема религиозной толерантности – это то, в чем нуждается современная ситуация не только в Украине, но и в мире», - сказал Президент.

С этим мнением согласился и Т.БЛЭР. Он подчеркнул, что эта тема чрезвычайно важная.