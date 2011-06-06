Тимошенко побывала на «перезагрузке патриотизмом»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает превратить в ежегодный традиционный украинский рок-фестиваль концерт памяти вокалиста легендарной рок-группы «Братья Гадюкины» Сергея Кузьминского.

Об этом она пишет в своем персональном блоге (http://blog.tymoshenko.ua/uk/article/braty).

Как отмечает Ю.ТИМОШЕНКО, которая посетила этот концерт 3 июня, «в 90-е годы "Братья Гадюкины" стали символом прорыва к свободе, а их музыка - пульсом молодой независимой нации. Я твердо знаю, что такая музыка может вдохновлять людей любого возраста на борьбу за свою жизнь и свою страну».

«Мне кажется, что вчера был не просто концерт, - пишет Ю.ТИМОШЕНКО. - Это была перезагрузка всех собравшихся патриотизмом высокого качества. СКРИПКА там тоже пел "Всё четко" :)»

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «было бы хорошо, если бы этот концерт, в котором играли и пели все украинские рок-звезды, превратить в ежегодный традиционный украинский рок-фестиваль».

Как сообщал УНИАН, С.Кузьминский - музыкант, диджей, вокалист рок-группы «Братья Гадюкины». Родился 3 октября 1962 года, умер 3 августа 2009 после длительной болезни (рак гортани), в возрасте 46 лет. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.

3 июня с.г. в Киеве, во Дворце спорта, состоялся концерт памяти вокалиста легендарной рок-группы «Братья Гадюкины» Сергея Кузьминского «Я вернувся домів».

В концерте принимали участие музыканты «Братьев Гадюкиных». Вместе с ними песни этой группы пели: «ВВ», «Океан Эльзы», «Бумбокс», ТНМК, ТИК, «Перкалаба», «Кому Вниз», «The Вйо», «Мандры», «Гуцул Калипсо», «Mad Heads XL», «Гайдамаки», «Дымна Сумиш», «ДахаБраха», «ФлайzZza».