Янукович промчал мимо журналистов - «на работу»
Чепак вышла с цветами и тортом
Из резиденции президента в "Межгорье" выехал кортеж Виктора Януковича.
На большой скорости он проехал мимо собравшихся у ворот представителей СМИ.
Вслед за кортежем выехала машина пресс-секретаря Януковича Дарки Чепак.
Чепак вышла к журналистам с большим букетом роз и начала раздавать их коллегам, поздравляя с профессиональным праздником.
Однако присутствующие отказались принимать цветы.
Тогда она открыла багажник автомобиля, где лежал многокилограммовый торт с надписью "С днем журналиста".
На вопрос, почему президент не остановился, Чепак ответила: "Он поехал на работу".
По ее словам, "сегодня у президента запланирована встреча с руководителями ведущих средств массовой информации".
На вопрос, почему Янукович не пригласил журналистов в Межгорье, как обещал еще год назад, Чепак ответила:
"Спросите об этом на пресс-конференции президента, которая запланирована на конец июня - начало июля".
Поскольку журналисты не взяли цветы, Чепак положила их на землю возле въезда в резиденцию.
Торт она положила на лестницу комендатуры Межгорья, после чего поехала в администрацию президента.
Однако ни цветы, ни торт никто из журналистов не взял.