Янукович промчал мимо журналистов - «на работу»

Из резиденции президента в "Межгорье" выехал кортеж Виктора Януковича.

На большой скорости он проехал мимо собравшихся у ворот представителей СМИ.

Вслед за кортежем выехала машина пресс-секретаря Януковича Дарки Чепак.

Чепак вышла к журналистам с большим букетом роз и начала раздавать их коллегам, поздравляя с профессиональным праздником.

Однако присутствующие отказались принимать цветы.

Тогда она открыла багажник автомобиля, где лежал многокилограммовый торт с надписью "С днем ​​журналиста".

На вопрос, почему президент не остановился, Чепак ответила: "Он поехал на работу".

По ее словам, "сегодня у президента запланирована встреча с руководителями ведущих средств массовой информации".

На вопрос, почему Янукович не пригласил журналистов в Межгорье, как обещал еще год назад, Чепак ответила:

"Спросите об этом на пресс-конференции президента, которая запланирована на конец июня - начало июля".

Поскольку журналисты не взяли цветы, Чепак положила их на землю возле въезда в резиденцию.

Торт она положила на лестницу комендатуры Межгорья, после чего поехала в администрацию президента.

Однако ни цветы, ни торт никто из журналистов не взял.

Украинская правда