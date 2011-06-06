Журналисты приехали к резиденции Януковича
08:34, 06 июня 2011Политика
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К ним вышел председатель сельсовета
Около пятидесяти журналистов прибыли к резиденции Виктора Януковича в Межигорье, чтобы проконтролировать выполнение решения суда, который запретил им проводить там пикетирование, сообщает Украинская правда.
К журналистам вышел голова Новопетривского сельсовета Радион Старенький. Именно он якобы был инициатором запрета акции и подал в суд.
По его словам, резиденция президента - не место для проведения акций, это частный сектор, где люди живут и отдыхают. Но пока жалоб на действия журналистов не поступало.
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