Журналисты приехали к резиденции Януковича

Около пятидесяти журналистов прибыли к резиденции Виктора Януковича в Межигорье, чтобы проконтролировать выполнение решения суда, который запретил им проводить там пикетирование, сообщает Украинская правда.

К журналистам вышел голова Новопетривского сельсовета Радион Старенький. Именно он якобы был инициатором запрета акции и подал в суд.

По его словам, резиденция президента - не место для проведения акций, это частный сектор, где люди живут и отдыхают. Но пока жалоб на действия журналистов не поступало.