Журналисты приехали к резиденции Януковича

08:34, 06 июня 2011
Политика
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К ним вышел председатель сельсовета

Около пятидесяти журналистов прибыли к резиденции Виктора Януковича в Межигорье, чтобы проконтролировать выполнение решения суда, который запретил им проводить там пикетирование, сообщает Украинская правда

К журналистам вышел голова Новопетривского сельсовета Радион Старенький. Именно он якобы был инициатором запрета акции и подал в суд. 

По его словам, резиденция президента - не место для проведения акций, это частный сектор, где люди живут и отдыхают. Но пока жалоб на действия журналистов не поступало.

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