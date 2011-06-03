Янукович изменил последнее решение Ющенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом освободил Романа БЕЗСМЕРТНОГО от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь 24 февраля 2010 года Виктором ЮЩЕНКО, в последний день пребывания на посту Президента Украины.

13 мая с.г. народный депутат Украины Владимир ЛЕЩЕНКО (фракция КПУ) обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО относительно «целесообразности дальнейшего пребывания Романа БЕЗСМЕРТНОГО в должности посла Украины в Республике Беларусь».