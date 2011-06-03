Эксперт: даст ли кредит МВФ - зависит от пенсионной реформы

Факты, приведенные в письме председателя Национального банка Украины (НБУ) Сергея АРБУЗОВА в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, не свидетельствуют о каком-либо противостоянии между этими структурами.

Об этом в интервью УНИАН заявил президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО, комментируя письмо С.АРБУЗОВА главе правительства Н.АЗАРОВУ, в котором НБУ возлагает на Кабмин вину за срыв сотрудничества с МВФ.

«Никакого личного противостояния там нет, как и нет противостояния между структурами Нацбанка и правительства, - сказал А.ОХРИМЕНКО. - Информация в письме имеет технический характер. Более того, в письме фактически повторяется то, о чем СМИ давно говорили. Просто эти факты получили официальное подтверждение».

Эксперт отметил, что в случае принятия законопроекта о пенсионной реформе, который он считает «сырым», существует вероятность положительного решения МВФ 15 июня 2011 года о выделении Украине очередного транша.

«Вероятность отказа – это прежде всего зависит от пенсионной реформы. Если успеют принять до 15-го числа, есть вероятность, что некоторые моменты могут пересмотреть и транш будет. Если не успеют, очень большая вероятность, что транша не будет», - сказал А.ОХРИМЕНКО.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить четыре требования.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

По словам М.АЛЬЕРА, сроки получения Украиной очередного транша кредита МВФ зависят исключительно от того, насколько быстро украинские власти смогут выполнить перечисленные требования.