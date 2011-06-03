Адвокат Тимошенко: прокуратура прибегла к театру абсурда

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не получила ни одного ответа от генерального прокурора Виктора ПШОНКИ на ее жалобы относительно законности возбуждения уголовных дел.

Об этом сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Из 6 полученных сегодня мною документов 5 мне предоставлено впервые. Поэтому утверждение ГПУ, что я «повторно получил копии ответов, которые были ранее предоставлены прокуратурой», являются неправдивыми», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО также рассказал, что полученные им ответы подписаны сотрудниками ГПУ на уровне заместителей начальников управлений.

«ГПУ вновь нарушает закон. Юлия ТИМОШЕНКО к этим людям не обращалась и не просила от них никаких ответов. Мы подавали жалобы, в частности, на имя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ. В соответствии со ст. 235 УПК, он лично должен отвечать на подобного рода жалобы», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

«На наши жалобы на руководство ГПУ отвечают низшие чины прокуратуры, в самих же документах предлагая нам в случае неудовлетворения ответом обращаться к руководству ГПУ. Театр абсурда», - прокомментировал действия Генпрокуратуры защитник Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что даже эти ответы были предоставлены с нарушением сроков.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО подала в Генеральную прокуратуру жалобы на действии следователей по незаконному возбуждению уголовных дел против нее. В соответствии со ст. 235 Уголовно-процессуального кодекса, на протяжении 3 суток сторона Ю.ТИМОШЕНКО должна была получить ответы лично от генерального прокурора В.ПШОНКИ.

Вместе с тем в Генпрокуратуре сегодня заявили, что повторно передали для Ю.ТИМОШЕНКО ответа на ее жалобы.

«Сегодня, 3 июня, после встречи с исполняющим обязанности генерального прокурора Евгением БЛАЖИВСКИМ, защитник Юлии Тимошенко Сергей ВЛАСЕНКО повторно получил копии ответов, которые были ранее предоставлены прокуратурой Юлии ТИМОШЕНКО в сроки, предусмотренные законодательством», – подчеркивается в заявлении ГПУ.