Пшонка нашелся в клинике ДУСи

В четверг 2 июня Генеральный прокурор был прооперирован в научно-практическом центре профилактической и клинической медицины (Государственное управление делами). Об этом УНИАН сообщил источник в прокуратуре.

В центре есть многопрофильный хирургический центр, в частности, малоинвазивной хирургии.

Возвращение генпрокурора на работу планируется в начале следующей недели.

Напомним, что в число политиков, перенесших операции на ноге, входят Президент Виктор Янукович, спикер парламента Владимир Литвин, вице-премьер Сергей Тигипко.