Пшонка нашелся в клинике ДУСи
15:49, 03 июня 2011Политика
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Говорят, прооперировали ногу
В четверг 2 июня Генеральный прокурор был прооперирован в научно-практическом центре профилактической и клинической медицины (Государственное управление делами). Об этом УНИАН сообщил источник в прокуратуре.
В центре есть многопрофильный хирургический центр, в частности, малоинвазивной хирургии.
Возвращение генпрокурора на работу планируется в начале следующей недели.
Напомним, что в число политиков, перенесших операции на ноге, входят Президент Виктор Янукович, спикер парламента Владимир Литвин, вице-премьер Сергей Тигипко.
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