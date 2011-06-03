Пшонка нашелся в клинике ДУСи

15:49, 03 июня 2011
Политика
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Говорят, прооперировали ногу

В четверг 2 июня Генеральный прокурор был прооперирован в научно-практическом центре профилактической и клинической медицины (Государственное управление делами). Об этом УНИАН сообщил источник в прокуратуре.

В центре есть многопрофильный хирургический центр, в частности, малоинвазивной  хирургии.

Возвращение генпрокурора на работу планируется в начале следующей недели.

Напомним, что в число политиков, перенесших операции на ноге, входят Президент Виктор Янукович, спикер парламента Владимир Литвин, вице-премьер Сергей Тигипко.

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