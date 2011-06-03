У Тимошенко считают, что Янукович «освятил» кражи олигархов

Подписание Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ закона Украины «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» свидетельствует о его собственной заинтересованности в списании олигархам 24 млрд. грн. долгов перед государством

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Батьківщина».

По мнению членов партии, данным законом В.ЯНУКОВИЧ и Партия регионов списали украинским олигархам, «работающим» в сфере энергетики, 24 млрд. грн. долгов перед НАК «Нафтогаз Украины» и государством.

«Простые люди, в большинстве случаев собирая копейку к копейке, платят частным компаниями за газ, электричество, жилищно-коммунальные услуги. Но 24 миллиарда таких денег так и не дошли до бюджета и «Нафтогаза», они осели в бездонных карманах олигархов, и теперь своим законом ЯНУКОВИЧ эту кражу «освятил»: списал самым богатым людям Украины долги перед государством», - считают в «Батьківщині».

В заявлении также отмечается, что в то же время для рядовых граждан, которые из-за недостатка средств не могут платить за услуги своевременно, «режим Януковича» возобновил пеню и позволил даже конфисковывать жилье.

«Показательно, что именно в тот день, когда В.ЯНУКОВИЧ списал долги олигархам, его карманный Конституционный Суд принял решение, разрешивший принудительное вторжение в частное жилье граждан с целью ареста имущества, даже если суд еще не признал их должниками за услуги, а лишь рассматривает этот вопрос», - отмечают в «Батьківщині».

В партии отмечают, что «так называемые реформы» В.ЯНУКОВИЧА проводятся за средства малоимущего большинства для десятка самых богатых и более влиятельных семей.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию». Документом предусмотрено списание задолженности предприятий ТЭК и ЖКХ за потребленный природный газ и электрическую энергию, возникшую по состоянию на 1 января 2010 года, и начисленных пени и штрафных санкций по задолженности за природный газ по состоянию на 1 января 2011 года.