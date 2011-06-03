Сегодня бютовцы пришли в ВР с плакатами

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» разместили на своих рабочих местах в сессионном зале Верховной Рады ряд плакатов.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, на плакатах надписи: «Руки прочь от Тимошенко!», «Нет политическим репрессиям».

Комментируя такие действия депутатов, председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК отметил, что это является нарушением Регламента Верховной Рады.