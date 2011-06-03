Сегодня бютовцы пришли в ВР с плакатами
11:17, 03 июня 2011Политика
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Мартынюку это не понравилось
Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» разместили на своих рабочих местах в сессионном зале Верховной Рады ряд плакатов.
В частности, как передает корреспондент УНИАН, на плакатах надписи: «Руки прочь от Тимошенко!», «Нет политическим репрессиям».
Комментируя такие действия депутатов, председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК отметил, что это является нарушением Регламента Верховной Рады.
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