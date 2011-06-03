В ВР - Час вопросов к правительству: начали с министра финансов
10:14, 03 июня 2011Политика
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Основного состава в парламенте нет
|Министр финансов Федор Ярошенко
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, министр финансов отвечает на вопросы депутатов относительно социально-экономического положения Украины.
Кроме Ф.ЯРОШЕНКО, в ВР на Час правительства прибыли вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, некоторые другие члены правительства на уровне заместителей министров. Основного состава правительства в парламенте нет.
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