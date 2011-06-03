В ВР - Час вопросов к правительству: начали с министра финансов

10:14, 03 июня 2011
Политика
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Основного состава в парламенте нет

Министр финансов Федор Ярошенко и вице-премьер-министр Сергей Тигипко во время заседания Кабмина
В Верховной Раде начался Час вопросов к правительству при участии министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, министр финансов отвечает на вопросы депутатов относительно социально-экономического положения Украины.

Кроме Ф.ЯРОШЕНКО, в ВР на Час правительства прибыли вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, некоторые другие члены правительства на уровне заместителей министров. Основного состава правительства в парламенте нет.

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