Онищук: коалиция сама себя перехитрила

Генеральная прокуратура Украины не должна вмешиваться в деятельность Центральной избирательной комиссии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины V созыва Николай ОНИЩУК (“Наша Украина”).

“Есть ли полномочия в ГПУ вмешиваться в деятельность ЦИК? Мне кажется, это очень сомнительный тезис. Я убежден, что ЦИК должна сама упорядочить свою работу”, - сказал Н.ОНИЩУК.

Он добавил, что и народные депутаты не имеют права вмешиваться в деятельность ЦИК, а тем более заставлять правоохранительные органы обеспечивать кворум заседания ЦИК.

Депутат напомнил, что изменениями к закону о выборах народных депутатов в заключительных положениях определено, что закон вступает в силу с момента его опубликования, но стает правомочным только с началом избирательного процесса.

“Коалиция сама себя перехитрила....Это значит, что данным законом в ЦИК забрали компетенцию до 2 августа этого года принимать любые решения в части признания новоизбранных народных депутатов или обнулении списков”, считает Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, член фракции Партии регионов, председатель Регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ заявил, что руководство коалиции 19 июня проведет заседание, на котором будет обсужден вопрос относительно возможности обращения в Генпрокуратуру о бездеятельности ЦИК.

При этом А.ЕФРЕМОВ не исключил, что по этому вопросу в Генпрокуратуру может обратиться председатель Верховной Рады А.МОРОЗ.

По его словам, на сегодняшний день невозможно провести полную юридическую процедуру относительно прекращения деятельности ВР без соответствующего решения ЦИК.

Генпрокуратура должна разобраться, на каком основании и кто сегодня блокирует деятельность Центризбиркома, сказал А.ЕФРЕМОВ.

Между тем А.МОРОЗ позже заявил, что обращение народных депутатов в Генпрокуратуру по поводу бездеятельности ЦИК было направлено в пятницу, 15 июня.

«Насколько мне известно, такое обращение по поводу бездеятельности ЦИК поступило в Генеральную прокуратуру в пятницу, 15 июня», - сказал А.МОРОЗ.