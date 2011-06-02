У Могилева развели руками: карточки нардепов штампуют без ограничений?

МВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации голосования в Верховной Раде с незаконным использованием карточки Владимира Арьева.

Об этом депутат написал в своем "Facebook".

"По информации управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады, идентифицировать, какая карточка была активирована во время голосования, невозможно", - заявили в МВД.

"Фактов несанкционированного вмешательства в работу системы голосования "Рада-3" работниками управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады, не выявлено", - сказано в ответе на запрос.

В милиции также отметили, что в регламенте ВР не содержится положений о порядке использования электронных карточек для голосования

"Ограничения относительно изготовления карточек отсутствуют, также не определены механизмы регулирования порядка их изготовления, выдачи народным депутатам и т.п., что в свою очередь создает возможность вопреки требованиям законов Украины передавать карточки для голосования другим народным депутатам", - заявили в милиции.

По словам Арьева, ему остается после этого только обращаться в суд.

Карточкой Арьева проголосовали за изменения в Конституцию, когда он сам с карточкой был в США.

Украинская правда