Новый посол Польши вручил копии верительных грамот замглавы МИД

Новоназначенный посол Республики Польша в Украине Генрих ЛИТВИН сегодня вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины – руководителю аппарата МИД Павлу КЛИМКИНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты украинско-польского стратегического партнерства и главные направления двустороннего взаимодействия во время председательства Польши в Европейском Союзе во второй половине этого года.