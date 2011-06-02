Новый посол Польши вручил копии верительных грамот замглавы МИД
16:02, 02 июня 2011Политика
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Сообщили в пресс-службе министерства
Новоназначенный посол Республики Польша в Украине Генрих ЛИТВИН сегодня вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины – руководителю аппарата МИД Павлу КЛИМКИНУ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты украинско-польского стратегического партнерства и главные направления двустороннего взаимодействия во время председательства Польши в Европейском Союзе во второй половине этого года.
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