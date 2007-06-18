Зварич подозревает, что у Мороза хватит фантазии и на Минэкологии

Постоянный представитель Президента в парламенте пятого созыва Роман ЗВАРИЧ исключает возможность повторного проведения съезда блока “Наша Украина” для прекращения полномочий народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня, комментируя заявление председателя Верховной Рады Украины V созыва Александра МОРОЗА относительно необходимости проведения съездов “Нашей Украины” и БЮТ после того, как в сессионном зале были оглашены заявления депутатов о прекращении полномочий.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что в части 6 статьи 81 Конституции Украины четко зафиксировано, что полномочия депутатов, которые заявили о выходе из своих фракций, считаются досрочно прекращенными с момента принятия решения высшим руководящим органом блока или партии. “Такие решения уже были приняты, и их никто не отменял”, - сказал он.

При этом, по его словам, даже в случае повторного проведения съездов по этому вопросу А.МОРОЗ “использует все возможности своей неограниченной фантазии для того, чтобы найти еще какое-то основание, выдумать очередную процедуру”. “Тогда, кроме ЦИК и КС, придется принимать решение на уровне, ну скажем, министерства экологии, чтобы установить “чистоту” этой процедуры”, - убежден Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил, что блоки “Наша Украина” и БЮТ должны провести съезды, на которых должны утвердить решение о сложении депутатских полномочий. По словам А.МОРОЗА, на основании этих решений съездов ЦИК должен принимать решение относительно прекращения депутатских полномочий. Он считает, что предыдущие решения съездов на этот счет до оглашения заявлений на сессии ВР являются неправомерными.

2 июня межпартийные съезды блока “Наша Украина” и Блока Юлии Тимошенко приняли решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов, избранных от этих блоков.

15 июня в ВР были зачитаны последние 50 заявлений народных депутатов о выходе из фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина». Таким образом, вместе с ранее оглашенными в сессионном зале заявлениями, зачитаны 155 заявлений народных депутатов о выходе из фракций, что влечет за собой сложение этими депутатами полномочий.