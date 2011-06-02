Следователь не пустил Тимошенко в Брюссель

Следователь Генеральной прокуратуры отказал лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в разрешении на поездку в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам после выхода из здания Генпрокуратуры.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня она спросила у следователя, каков ответ на ее просьбу дать разрешение на поездку в Брюссель, на что следователь сказал, что такого разрешения ей не дали.

Лидер «Батькивщины» отметила, что планирует через несколько дней еще раз направить подобную просьбу на рассмотрение следователю.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня обратилась к следователю с просьбой предоставить ей разрешение на поездку во Львовскую область. По ее словам, в соответствии с законом, она ждет ответ на этот запрос в течение трех дней.