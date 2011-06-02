Янукович едет в Крым

2-3 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что сегодня он примет участие в церемонии открытия реконструированного Ялтинского городского роддома.

Также запланировано участие В.ЯНУКОВИЧА в торжествах по случаю открытия этапа Inter Continental Rally Challenge Prime Yalta Rally 2011.

3 июня в Ялте под председательством Президента состоится заседание Совета регионов.

Аккредитацию на заседание Совета регионов проводит региональный отдел связей со СМИ Главного управления информационной политики Совета министров Крыма по телефонам (0652) 27-42-15 и 54-46-63.