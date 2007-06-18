Коалиция пожалуется на ЦИК в Генпрокуратуру

Руководство коалиции завтра, 19 июня, проведет заседание, на котором будет обсужден вопрос о возможности обращения в Генеральную прокуратуру по поводу бездеятельности Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов, председатель Регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что заседание коалиции состоится в 9.30.

При этом А.ЕФРЕМОВ не исключил, что по этому вопросу в Генпрокуратуру может обратиться председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

По его словам, на сегодняшний день невозможно провести полную юридическую процедуру прекращения деятельности ВР без соответствующего решения ЦИК.

В то же время, сказал депутат, то письмо, которое поступило в ВР от имени председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, является его единоличным ответом и не является официальным документом.

«Не имея решения ЦИК, у ВР нет оснований, чтобы юридически прекратить свою деятельность», - сказал он.

В связи с этим, по словам А.ЕФРЕМОВА, Генпрокуратура должна разобраться, на каком основании и кто сегодня блокирует деятельность Центризбиркома.