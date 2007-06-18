Досрочный роспуск ВР обойдется стране в 5 миллионов

Около 5 миллионов гривен получат в качестве компенсации за неиспользованный отпуск более 150 депутатов БЮТ и «Нашей Украины», сложившие свои мандаты.

Каждому из них положен 45-дневный отпуск, который компенсируется в размере двух зарплат с учетом надбавок и премий, сообщает «Дело».

Минимально ежемесячный доход народного избранника составляет 23-24 тысячи гривен. В эту сумму, по словам зампреда регламентного комитета парламента Сергея Саса, входит оклад депутата в размере 6,1 тысячи гривен. С учетом премий и надбавок сумма вырастает до 13,5-14,5 тысячи гривен. Если народный избранник возглавляет подкомитет или комитет, его доход может достигнуть и 17 тысяч. Это и есть заработная плата депутата.

Коммунист Владимир Оплачко добавляет к этой сумме 10 тысяч гривен, которые ежемесячно получает каждый депутат «на осуществление депутатских полномочий». Парламентарии сами решают, куда потратить эту сумму. Они говорят, что часто она идет на благотворительность или партийные нужды.

Кстати, именно эти деньги депутаты-оппозиционеры продолжают получать, несмотря на свое отсутствие в Верховной Раде, сообщает издание. Они отказались только от заработной платы, которую им и так урезали со 2 апреля этого года.

С начала своей работы парламент пятого созыва потратил около 750 миллионов гривен. В том числе 51 миллион гривен в месяц стоила работа Рады в прошлом году и 68 миллионов гривен в этом, говорит Сергей Сас. Десять лет назад содержание Верховной Рады обходилось государству всего в 57 миллионов гривен в год. Ежегодно расходы повышались на 30%. При этом детальная смета парламента по сегодня остается закрытым документом. За все время на сайте Рады был размещен только один такой документ — за 2004 год. В 2007-м даже его найти уже невозможно.

В то же время опрошенные депутаты довольны новыми условиями работы и своим обеспечением. С этого года каждый из них получил рабочий ноутбук и безлимитный пакет мобильной связи.

Правда, один из помощников народного депутата рассказал, что, как правило, народные избранники отдавали такие мобильные номера своим консультантам. Кстати, ежемесячно на каждого депутата выделяется порядка 10 тысяч гривен, которые он может потратить на штат помощников.

Правда, так делают не все. Например, фракция КПУ направляет эти средства на нужды партии.