Бютовцы требуют генпрокурора

Фракция "БЮТ-Батькивщина" настаивает, чтобы в парламенте с информацией по делам в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО выступал именно генеральный прокурора Виктор ПШОНКА.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя этой фракции Сергей САС.

Он отметил, что сегодня на заседании фракции принято именно такое решение.

По словам С.САСА, фракция будет настаивать на заслушивании информации генерального прокурора «ввиду того, что в соответствии с Конституцией именно в отношении генерального прокурора Верховная Рада Украины дает согласие на его назначение, и потому именно его информацию может заслушать».

При этом С.САС отметил, что именно парламент может принять решение относительно ответственности генерального прокурора Украины и принять соответствующее решение, следствием которого может быть отставка.

Он сказал, что фракция не видит оснований для того, чтобы заслушивать в парламенте по этому вопросу кого-то из заместителей или руководителей следственного управления.

На уточняющий вопрос УНИАН, С.САС сказал, что «идут разговоры, что выступит КУЗЬМИН, но мы уже слышали неоднократно в СМИ его высказывания, и ничего нового с трибуны парламента он не скажет, а в связи с ограниченностью возможности задать ему вопрос, здесь вообще выйдет так, что от нашей фракции, которая инициировала эти все процессы, поставят вопрос два-три человека и не больше». С.САС сказал, что это в лучшем случае, а ответы, скорее всего, будут «формальными».

С.САС отметил, что в кулуарах ходят слухи о том, что якобы В.ПШОНКА заболел и поэтому в парламент придет кто-то из его заместителей. Он сказал, что фракция настаивает, чтобы выступал именно генеральный прокурор, и «если нужно, то мы подождем, я думаю, что здесь спешить нет нужды, поскольку вопрос очень важный, потому что этот вопрос сегодня доходит до лидеров оппозиции, чиновников высшего ранга».