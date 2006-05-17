Плачков тоже не понял Кинаха

На сегодняшний день нет оснований для изменения цены на газ, импортируемый в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр топлива и энергетики Иван ПЛАЧКОВ сегодня после заседания правительства.

«Сегодня нет абсолютно никаких оснований изменения цен на газ, который поступает сегодня в Украину», - сказал министр.

Министр сообщил также, что в настоящее время в украинские газовые хранилища закачивается газ в объемах, необходимых для обеспечения будущего отопительного сезона. В то же время И.ПЛАЧКОВ не прокомментировал заявление экс-секретаря Совета нацбезопасности Украины Анатолия КИНАХА о невыполнении указа Президента Виктора ЮЩЕНКО об обеспечении энергетической безопасности страны, в частности создания баланса газа.

«Я не знаю, почему Анатолий Кириллович заявил. Выполняются полностью все договорные отношения. Сегодня баланс газа обеспечен, мы заканчиваем подписание дополнительных договоров о закачке газа в наши хранилища», - сказал И.ПЛАЧКОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 мая бывший секретарь СНБО А.КИНАХ высказал беспокойство в связи с состоянием выполнения указов Президента Виктора ЮЩЕНКО. В частности, об обеспечении энергетической безопасности страны. По словам А.КИНАХА, в настоящее время данный указ выполнен только на 20%. А.КИНАХ заявил, что сегодня не утвержден энергетический баланс, не подписан межправительственный протокол с Россией, а также не согласованы условия транзита газа через территорию Украины.

Справка УНИАН. Украина договорилась с Туркменистаном о поставке в 2006 году 40 млрд. куб. м по 50 долл. за 1 тыс. куб. м в первом полугодии, и по 60 долларов - во втором. 10 февраля Президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ заявил об очередном повышении цены на газ - до 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

Заместитель главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью еженедельнику «Галицкие контракты» заявил, что ОАО «Газпром», которое владеет 50% акций эксклюзивного поставщика газа в Украину компании «РосУкрЭнерго», намерено с 1 июля 2006 года повысить цену на газ для Украины до 230 долл. за тысячу кубометров.

«1 июля 2006 года будет поднят вопрос о пересмотре цены… Что касается рыночной цены, то мы ее давно озвучили - 230 долл. за тысячу кубометров газа», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Вместе с тем, А.МЕДВЕДЕВ считает невозможным пересмотр Украиной ставки транзита на российский газ, поставляемый через украинскую территорию в Европу.