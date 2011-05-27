В Одессе задержали известного журналиста Осинского
Милиция забрала портрет Бандеры
Сегодня утром трое сотрудников Малиновского районного отделения внутренних дел Одессы задержали известного журналиста Богдана ОСИНСКОГО.
На запрос корреспондента УНИАН, чем вызваны обыск и задержание журналиста в его квартире, начальник ЦОС УМВД Украины в Одесской области Виктор МИРОШНИЧЕНКО ответить не смог: «Ничего по этому поводу нам не известно». Но заверил, что в ближайшее время выяснит причины задержания».
Позже местные СМИ распространили его сообщение, что «Б.ОСИНСКИЙ не задержан, а приглашен в РОВД для дачи показаний по одному из возбужденных уголовных дел». Также В.МИРОШНИЧЕНКО добавил, что "задержанный гражданин Украины Б.ОСИНСКИЙ является безработным, а не журналистом».
Как сообщил УНИАН один из родственников журналиста, следователь РОВД Александр ИВАНОВ с двумя оперативниками прибыл в дом, где проживает семья журналиста Б.ОСИНСКОГО в 5.30 утра. После того как дверь им открыли, следователь А.ИВАНОВ объявил, что «исполняет постановление судьи Малиновского райсуда Одессы, принятого 24 мая по ходатайству следователя Малиновского РОВД БАБАЕВА, по задержанию Б.ОСИНСКОГО и обыску квартиры на предмет наличия литературы националистического характера».
Милицией были изъяты, в частности, персональный компьютер журналиста, диктофон, мобильный телефон, папки с газетами, где хранились публикации Б.ОСИНСКОГО, три СD-диска, визитки, две брошюры УНА-УНСО, нарисованный карандашом портрет лидера ОУН Степана Бандеры, а также плакаты с сорочкой-вышиванкой, на которой были слова «УНА-УНСО» и недопитую бутылку пива со стола в кухне.
Между тем, известно, что Б.ОСИНСКИЙ является редактором интернет-издания www.048.ua, которое он возглавил после увольнения в 2010 году с должности корреспондента Одесского областного радио. В октябре 2010 года баллотировался в депутаты Одесского горсовета от Всеукраинского объединения «Свобода».
Комментируя ситуацию с задержанием милицией журналиста, известный одесский общественный деятель Андрей ЮСОВ высказал мнение, что «Богдану ОСИНСКОМУ мстят за его политические взгляды. Он имеет четкую жизненную позицию и не скрывает ее. Обыск на квартире журналиста и его доставка в отделение милиции похожи за месть. Он неоднократно критиковал деятельность местных властей, в первую очередь, мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА».