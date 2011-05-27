В Одессе задержали известного журналиста Осинского

Сегодня утром трое сотрудников Малиновского районного отделения внутренних дел Одессы задержали известного журналиста Богдана ОСИНСКОГО.

На запрос корреспондента УНИАН, чем вызваны обыск и задержание журналиста в его квартире, начальник ЦОС УМВД Украины в Одесской области Виктор МИРОШНИЧЕНКО ответить не смог: «Ничего по этому поводу нам не известно». Но заверил, что в ближайшее время выяснит причины задержания».

Позже местные СМИ распространили его сообщение, что «Б.ОСИНСКИЙ не задержан, а приглашен в РОВД для дачи показаний по одному из возбужденных уголовных дел». Также В.МИРОШНИЧЕНКО добавил, что "задержанный гражданин Украины Б.ОСИНСКИЙ является безработным, а не журналистом».

Как сообщил УНИАН один из родственников журналиста, следователь РОВД Александр ИВАНОВ с двумя оперативниками прибыл в дом, где проживает семья журналиста Б.ОСИНСКОГО в 5.30 утра. После того как дверь им открыли, следователь А.ИВАНОВ объявил, что «исполняет постановление судьи Малиновского райсуда Одессы, принятого 24 мая по ходатайству следователя Малиновского РОВД БАБАЕВА, по задержанию Б.ОСИНСКОГО и обыску квартиры на предмет наличия литературы националистического характера».

Милицией были изъяты, в частности, персональный компьютер журналиста, диктофон, мобильный телефон, папки с газетами, где хранились публикации Б.ОСИНСКОГО, три СD-диска, визитки, две брошюры УНА-УНСО, нарисованный карандашом портрет лидера ОУН Степана Бандеры, а также плакаты с сорочкой-вышиванкой, на которой были слова «УНА-УНСО» и недопитую бутылку пива со стола в кухне.

Между тем, известно, что Б.ОСИНСКИЙ является редактором интернет-издания www.048.ua, которое он возглавил после увольнения в 2010 году с должности корреспондента Одесского областного радио. В октябре 2010 года баллотировался в депутаты Одесского горсовета от Всеукраинского объединения «Свобода».

Комментируя ситуацию с задержанием милицией журналиста, известный одесский общественный деятель Андрей ЮСОВ высказал мнение, что «Богдану ОСИНСКОМУ мстят за его политические взгляды. Он имеет четкую жизненную позицию и не скрывает ее. Обыск на квартире журналиста и его доставка в отделение милиции похожи за месть. Он неоднократно критиковал деятельность местных властей, в первую очередь, мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА».